Известная модель Мила Кузнецова показала себя в необычном образе, поразив фанатов

На фото красотка позировала в майке и штанах, собрав волосы в узел. Образ Мила дополнила стильными очками, а в руках держала пистолет-пулемет. Девушка без стыда демонстрировала свою гордость в огромном декольте, а сама отвернула взгляд от камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Куколка", "С такими габаритами можно Родину защищать, согласна", "Представляю как вам тяжело с такими формами", "Какая ты красотка. Как давно уже в модельном бизнесе?", "Супер женщина", "Опасная", "Вау, какая очаровательная. Выглядишь просто супер)", "Обязательно теперь буду следить за твоими фотосессиями! Крутая!", "Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт...", "У вас очень крутые фото, мне нравится ваш позитивный настрой и упорство".

Сообщалось, что известная модель Мила Кузнецова удивила неожиданным местом для отдыха.

Красотка игриво бежала среди грядок, отрывала капустные листы и кушала их. Модель была одета в велосипедки, которые подчеркнули ее округлый бедра. Сверху она надела топ, который плотно сжал ее необъятную грудь.

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