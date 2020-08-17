В Сети появились кадры со съемок нового сезона сериала «Папик»
Фото с главной героиней Дарьей Петрожицкой опубликовали на официальной странице Студии «Квартал 95» в «Инстаграм».
«Украина богата просто невероятными локациями для съемок. Второй сезон "Папика" вам это докажет!», - говорится в подписи к кадрам.
Отметим, фолловеры странице уже в восторге от увиденного.
«Боже, «Отвал всего», "Вау", - пишут в комментариях.
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Также фанаты «Папика» интересуются, когда уже смогут увидеть сериал на экранах.
"Жду очень", - пишут в комментариях к кадрам со съемок.
Напомним, первый сезон «Папика» вышел на украинском канале «1+1» в феврале 2019 года.
Второй сезон планируют выпустить уже осенью 2020 года. А главными героями по-прежнему останутся: дедушка-хипстер (Станислав Боклан) и девушка Лиза (Дарья Петрожицкая).
Съемки второго сезона стартовали в июле 2020 года под Одессой. В Квартале рассказывали, что локации будут меняться, съемочный процесс будет проходить в нескольких крупных украинских городах.
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