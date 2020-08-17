Известный шоумен Максим Галкин высказался по поводу противостояния эко-активистов и представителей Башкирской сырьевой компании

Максим Галкин поддержал борцов за сохранение уникального природного явления в Башкирии. Об этом пишет Politeka со ссылкой на Instagram-страницу артиста.

Стоит отметить, что жители Башкирии сейчас борются за то, чтобы уберечь знаменитый шихан Куштау от уничтожения. В свою очередь, предприниматели намериваются добывать на месте природной достопримечательности соду.

В связи с этим Максим Галкин решил записать видеоролик, в котором изложил свое видение данной проблемы. Он упомянул о неумеренном стремлении предпринимателей к получению прибыли и отметил, что содовая компания не разорится, если ей не достанется шихан Куштау, и привел цитату с одного из своих знаменитых монологов.

«Проблема России не в том, что у нас бедных много. Проблема России в том, что богатые никак не нажрутся. Под шумок пандемии процессы разграбления родной земли ускорились с космической скоростью», - говорит Галкин в своем обращении.

Кроме того, артист акцентировал внимание на том, что он не поддерживает силовые методы решения подобных проблем и призвал обе стороны конфликта к благоразумию.

Галкин напомнил, что упомянутый ландшафт является одной из наиболее выдающихся визитных карточек не только Башкортостана, но и всей Российской Федерации. Шоумен призвал предпринимателей к ответственности перед соотечественниками, а также перед своими потомками за сохранения уникального ландшафта страны.

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