Известный шоумен Максим Галкин высказался по поводу противостояния эко-активистов и представителей Башкирской сырьевой компании

Максим Галкин поддержал борцов за сохранение уникального природного явления в Башкирии. Об этом пишет Politeka со ссылкой на Instagram-страницу артиста.

Стоит отметить, что жители Башкирии сейчас борются за то, чтобы уберечь знаменитый шихан  Куштау от уничтожения. В свою очередь, предприниматели намериваются добывать на месте природной достопримечательности соду.

В связи с этим Максим Галкин решил записать видеоролик, в котором изложил свое видение данной проблемы. Он упомянул о неумеренном стремлении предпринимателей к получению прибыли и отметил, что содовая компания не разорится, если ей не достанется шихан  Куштау, и привел цитату с одного из своих знаменитых монологов.

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Спасём шихан Куштау! На данный момент лагерь экозащитников расформировали. Под угрозой уголовного преследования они покинули гору. Руководство БСК говорит о безальтернативности разработки горы. Я против агрессии и эскалации конфликта и за уважение сотрудников правопорядка, которые выполняют приказ. Но я не знаю, как бороться за экологию и сохранение историко-культурного ландшафта страны. В этом спонтанном эмоциональном монологе я пытаюсь высказать свои мысли о будущем страны и поддержать неравнодушных людей Башкортостана! #куштау #шиханыдолжныжить #шиханкуштау #башкортостан #экология #экологияроссии @shihan_of_bashkortostan

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«Проблема России не в том, что у нас бедных много. Проблема России в том, что богатые никак не нажрутся. Под шумок пандемии процессы разграбления родной земли ускорились с космической скоростью», - говорит Галкин в своем обращении.

Кроме того, артист акцентировал внимание на том, что он не поддерживает силовые методы решения подобных проблем и призвал  обе стороны конфликта к благоразумию.

Галкин напомнил, что упомянутый ландшафт является одной из наиболее выдающихся визитных карточек не только Башкортостана, но и всей Российской Федерации. Шоумен призвал предпринимателей к ответственности перед соотечественниками, а также перед своими потомками за сохранения уникального ландшафта страны.

Напомним, что дети Галкина и Пугачевой изумили выходками в доме, пришлось вызывать помощь: "Можно билеты продавать".

Как сообщала Politeka, личное видео развлечений Галкина с помолодевшей Пугачевой взорвало Сеть: «Ляпота».

Еще Politeka писала, что Галкин после слухов о разводе с Пугачевой ошарашил новым увлечением: «Всю жизнь думал, что…».