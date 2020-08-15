Знаменитий ведучий і шоумен Максим Галкін показав енергійні тренування своїх дітей від Алли Пугачової

Він опублікував домашнє відео на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" (щоб подивитися - скрольте сторінку до кінця), передає Politeka.net.

Судячи з усього, зірки вирішили зайнятися спортивним розвитком своїх малюків, а для цього покликали на допомогу тренера. У ролику Близнюки Ліза і Гаррі виконують вправи в дитячій кімнаті під керівництвом фахівця: стрибають, бігають і навіть повзають на череві. Чоловік, голос якого чутно за кадром, постійно їх підбадьорює жартами, так він сказав підопічному:" це вже не ноги, а дві сосиски бовтаються", а також попросив стрибати так, щоб у тата шнурки розв'язалися.

"На Стендап нашого тренера з гімнастики Олександра можна вже квитки продавати", - зістрив Максим Галкін в описі.

Користувачі соціальної мережі в коментарях відреагували на зауваження тренера і оцінили спортивні досягнення дітей Галкіна і Пугачової:

"У такого тренера не забалуєш🤗 🤗 🤗 🤗"; " рот закрий... ми говоримо дихай носом 😂"; " чудово! Зарядка-те, що потрібно!! А тут ще й весело!👏 👏 "; "Строгий тренер👍 🤘 💯"; " які ж вони молодці-спортсмени)💫"; " прям, в армію готуються)))"; "гімнастика просто щось з чимось"; "а самі ви не можете з дітьми зарядкою займатися? трохи дивно"; " Супер 👍 🏻молодці 👏🏻✊🏻✊🏻✊🏻😃"; "Люблю я цих діточок"; " Ліза ти диво. 🙏❤❤💗А Гарік справжній біхінчі👍 👍❤❤❤❤".

Нагадавши, у родині Пугачової очікується поповнення, Ліза і Гаррі будуть щасливі: "дівчинку назвуть..."

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