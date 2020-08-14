Владимир Зеленский рассказал об этапах повышения минимальной зарплаты в Украине

Так, президент подтвердил, что повышение будет проходить в три этапа, начиная с 1 сентября этого года. Об этом рассказали в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский рассказал, что после того как соответствующий закон будет принят Верховной Радой украинцев ждут три этапе повышения минималки: с 1 сентября этого года – до 5,5 тысяч гривен, с 1 января 2021 года – до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года минимальные зарплаты вырастут до 6,5 тысячи гривен.

Президент отметил, что после этого повышения минимальной зарплаты вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, так как их оклады рассчитываются по тарифной сетке, привязанной именно к размеру минималки.

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Также сообщается, что президент уже попросил спикера Рады Дмитрия Разумкова провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины, а также призвал нардепов голосовать за закон о повышении зарплат.

В свою очередь, председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой подчеркнул, что вопрос о повышения размера минимальной зарплаты в Украине профсоюзы неоднократно поднимали перед работодателями и представителями власти. Он отметил, что сегодняшняя инфляция фактически съедает мизерные доходы, поэтому минималка должна быть повышена хотя бы до 6,5 тысячи гривен.

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Он также обратил внимание на то, что фонд оплаты труда в структуре затрат на производство в Украине занимает всего 5-8%, при том, что в Европе он составляет 25-30%.

Напомним, повышение зарплат под угрозой, раскрыта главная проблема минималки в 6500 гривен: «Это просто безобразие…».

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