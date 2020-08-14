Владимир Зеленский рассказал об этапах повышения минимальной зарплаты в Украине

Так, президент подтвердил, что повышение будет проходить в три этапа, начиная с 1 сентября этого года. Об этом рассказали в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский рассказал, что после того как соответствующий закон будет принят Верховной Радой украинцев ждут три этапе повышения минималки: с 1 сентября этого года – до 5,5 тысяч гривен, с 1 января 2021 года – до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года минимальные зарплаты вырастут до 6,5 тысячи гривен.

Президент отметил, что после этого повышения минимальной зарплаты вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, так как их оклады рассчитываются по тарифной сетке, привязанной именно к размеру минималки.

Также сообщается, что президент уже попросил спикера Рады Дмитрия Разумкова провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины, а также призвал нардепов голосовать за закон о повышении зарплат.

В свою очередь, председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой подчеркнул, что вопрос о повышения размера минимальной зарплаты в Украине профсоюзы неоднократно поднимали перед работодателями и представителями власти. Он отметил, что сегодняшняя инфляция фактически съедает мизерные доходы, поэтому минималка должна быть повышена хотя бы до 6,5 тысячи гривен.

Он также обратил внимание на то, что фонд оплаты труда в структуре затрат на производство в Украине занимает всего 5-8%, при том, что в Европе он составляет 25-30%.

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