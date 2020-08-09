Украинцы массово выступили против новых монет от Национального банка, выдвинув неожиданные требования

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на петицию на сайте президента Украины.

«Монеты номиналом 5 и 10 гривен изготовлены из сплава металлов, который трудно отличить от монет номиналом 1 и 2 гривны. Просьба изменить материал изготовления и дизайн 5 и 10 рублевых монет на материал образца 10, 25 или 50 копеек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что петиция появилась на сайте президента Украины позавчера, 7 августа. Текст документа подписали 40 человек.

До этого мы рассказывали, что украинцам решили показать новые деньги, которые войдут в оборот уже в ближайшее время.

Так, речь идет о монете в десять гривен, которая будет посвящена Воздушным силам ВСУ.

Так, монета будет посвящена одному из носителей боевого потенциала ВСУ, одному из самых технологических видов вооружений. Они являются одним из главных инструментов сдерживания военной агрессии против Украины.

На аверсе будет изображен малый Государственный герб, а на реверсе боевой самолет ВСУ. Тираж монеты составит один миллион штук. Их пустили в оборот уже с третьего августа.

Напомним, новые купюры скоро окажутся в руках украинцев: названа важная дата.

Как сообщала Politeka, афера с новой купюрой в 1000 гривен набирает обороты: «деньги из воздуха».

Также Politeka писала, что в Украине появятся новые деньги: названа дата.