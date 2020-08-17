Курс валют сменил акценты, доллар и евро пробьют новое дно: прогноз НБУ
Курс валют в Украине 17 августа удивит переменами, которые доллару и евро вряд ли придутся «по вкусу».
Так, доллар начнет неделю с «нокдауна», ведь на торгах он обвалится на 6,09 гривны. Предполагается, что сегодня он дальше будет «пробивать дно».
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Евро же пойдет еще дальше, опустившись на уровень до -11,03 гривны.
Курс валют 17 июля, согласно прогнозу НБУ, будет выглядеть следующим образом:
100 долларов — 2734,74 грн;
100 евро — 3230,82 гривны.
Колонны автозаков с росгвардейцами перебрасывают в сторону Беларуси
Колонны автозаков без маркировок и номеров заметили на дороге Санкт-Петербург - Псков и Москва - Минск.
Об этом пишет telegram-канал расследовательской группы Conflict Intelligence Team.
"Часть этих грузовиков идентичны транспорту ОМОНа Росгвардии (называемому в обиходе "автозаками"), который обычно присутствует на массовых мероприятиях в Санкт-Петербурге. Еще один, по-видимому, также относится к Росгвардии, хотя на фотографиях в Санкт-Петербурге его найти не удалось. Примечательно, что на машинах отсутствуют какие бы то ни было маркировки (красная полоса с надписью "Росгвардия", синяя полоса с надписью "Полиция", надпись "ОМОН", эмблемы), а также номерные знаки.
В описании к видео сказано, что они были сняты в Ленинградской области, а техника движется от Санкт-Петербурга на Лугу. Нам удалось подтвердить эту информацию геолокацией. Место съемки находится более чем в 400 километрах от границы с Беларусью, в сторону которой движется техника на видео. Поэтому нельзя быть уверенными, что это говорит об отправке личного состава Росгвардии в Беларусь", - говорится в сообщении.
Позже расследователи собрали несколько публикаций СМИ, подтверждающих обнародованные информацию.
Так, читатель "Фонтанки" сфотографировал автозаки на той же дороге Санкт-Петербург - Псков. Всего там, по его словам проехали около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников.
Другую колонну, которая двигалась по направлению к Беларуси со стороны Москвы, заметили читатели "Медузы" и коллега журналиста Василия Максимова. Также видео обнародовал пользователь YouTube Игорь Хорошев.
Отметим, что 15 августа Александр Лукашенко пообщался с Владимиром Путиным и позже сообщил о достигнутой договоренности: при первом же запросе Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны
Украинцев предупредили о новых тарифах на газ, раскрыты детали: что надо знать
Украинцев предупредили об изменениях тарифов на газ, однако гражданам можно будет выбрать подходящий.
Так, будет тариф «Годовой». Выбирая его, потребитель сможет покупать газ по цене 4,73 грн/кубометр.
Кроме того, будет еще пакт «Месячный», где стоимость газа будет составлять 3,24 без учета доставки.
При этом, украинцы, не имеющие счетчиков, в скором времени рискуют остаться без газа.
В частности, отключать потребителей, у которых отсутствует специальный счетчик в домах, начнут с 1 января 2021 года.
Такая норма прописана а законе «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», который был утвержден в далеком 2017 году, но после нескольких отсрочек, вступит в силу в выше перечисленный период.
Речь идет о домохозяйствах, в которых газ используется для приготовления пищи.
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