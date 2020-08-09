В Украине подорожал газ, что нечет некоторые риски для населения

Новый тариф «Нафтогаза» в условиях рынка на август оказался дороже, чем июльский на 9%, а по «оптовому» тарифу «Годовой» придется платить больше на 59%.

Эксперты предостерегают и советуют украинцам перед заключением длительного соглашения узнать, что предлагают другие, пишет Главком.

Сейчас цены в Украине на своем минимуме, но к осени будет подорожание. Дело в том, что уже ныне тенденция на мировых рынках развернулась. Если раньше газ дешевел, то сейчас наоборот – постоянно дорожает.

«Рынок и маленькая цена – понятия несовместимые. Сейчас цена 2,7-4,1 тысяч гривен за тысячу кубометров, а зимой цена может быть 10 тысяч за газ. Это рынок», – сказал эксперт Артем Компан.

В то же самое время, Артем Щербак предупредил, что сейчас ожидаемые цены осенью находятся в пределах 4-5 тысяч гривен с НДС за тысячу кубометров. Например, сохранение и возможное усиление карантинных мероприятий, а значит, уменьшение спроса со стороны бытовых потребителей.

Еще одна позиция «газовых скептиков» касается того, будет ли выгодной покупка газа сразу на год вперед по 4,73 грн/куб. Понятно, что в течение части сезона цены будут высокими (тогда будет экономия), однако вне отопительного сезона, возможно, придется серьезно переплачивать за газ.



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