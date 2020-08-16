Известная украинская актриса Лиза Василенко, звезда сериала "Школа", устроила зажигательные танцы в модной сети

Молодая артистка с яркой внешностью принялась снимать различные видеозаписи в приложении "Тик-Ток", а для того, чтобы больше людей их увидели, кадрами Лиза Василенко делится еще и в Инстаграм, передает Politeka.net

Так, в разделе «сториз», девушка показала кадры, как она веселится перед камерой и зеркалом. Лиза Василенко выбрала весьма откровенный наряд, она одела черный топ на бретельках, который открывает ее живот и спортивные штаны. Девушка эффектно подвигалась под ритм музыки, всячески крутясь перед камерой.

К сожалению, пользователи не смогли прокомментировать жаркие танцы модели и актрисы, потому что она разметила запись в сториз.

К слову, несмотря на свой довольно юный возраст, Лиза Василенко делает уже большие шаги как в кино, так и в моделинге. Девушку довольно часто приглашают сниматься для обложек журналов.

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На кадрах Лиза показала себя в белом топе и юбке. Красотка улыбалась на камеру и подняла руки, показывая два пальца.

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