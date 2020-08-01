Украинский хореограф и судья шой "Танці з зірками" Влад Яма показал, насколько ему повезло с красивой женой Лилией

Знаменитость опубликовал фото своей второй половинки в социальной сети "Инстаграм", пишет Politeka.net.

На снимке Лилия Яма позирует на фоне моря, блестящего в свете солнца. На ней экстравагантное платье, которое выгодной подчеркивает ее бюст. Стоит отметить, что красотка не надела под него бюстгальтер, из-за чего образ стал еще более пикантным. Его довершила широкополая шляпа, которой Лилия закрыла половину своего лица, будто от слепящих лучей солнца. Вдобавок, она поднесла к губам нежный полевой цветок.

Пользователи социальной сети восторженно оценили внешний вид жены Влада Ямы и выразили свое восхищение в комментариях к записи:

"Какая она у вас красивая 😍🔥❤️"; "Только с хорошим садовником цветок цветёт 🌹😊😍❤️🔥"; "Вы шикарны в паре! Если женщина пишет красотой и ухожена как самый красивый цветок планеты, то это означает, что у нее хороший “садовник“!"; "Очень красивая и стильная женщина! Со своим счастьем в глазах и шармом! Любви !🔥🔥🔥👍👍👍🤗"; "Экстравагантная женщина, очень красиво"; "Она просто магическая✨✨ повезло же вам😏♥️"; "Шикарное фото шикарной женщины 🔥😍".

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