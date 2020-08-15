Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова похвасталась роскошной фигурой, скинув на камеру халатик

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ничего не откладывай. Завтра, быть может, последний рейс. Если хочешь любить - обними меня прямо сейчас! Если хочешь забыть - давай распрощаемся здесь! «Вчера» больше нет, а в «Будущем» нет еще нас!» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что пост Чехова сопровождала роскошными кадрами, на которых она позирует в халатике, решив его сбросить. После этого красотка показалась в одном облегающем купальнике, вызвав восторг поклонников.

«Отличный пост.Хотите скрасить свои выходные? Тогда Вам ко мне», «Как же романтично, секси... и загадка есть!!)) Очень клёво получилось», «Правильные слова. А я всегда говорю, вчера уже нет, завтра может не быть. Надо жить здесь и сейчас», «С удовольствием обнял бы, но видать не судьба 😭», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что телеведущая Анфиса Чехова показала себя и рассказала о купальнике

На фото красотка позирует в полосатом купальнике. Волосы девушка оставила распущенными, а сама улыбалась на камеру. Анфиса показала себя в нескольких ракурсах, демонстрируя идеальную фигуру в бассейне.

Напомним, роскошная Чехова сверкнула формами в пикантной позе и нарвалась на критику

А еще Politeka писала, что Анфиса Чехова без белья и стыда ошарашила горячими тренировками на полу

Также Politeka сообщала, что Анфиса Чехова показала постельные забавы с другом в одном белье