Известная украинская певица Оля Полякова рассказала поклонникам о новом увлечении

Оля Полякова порадовала Фанатов новой публикацией в популярной социальной сети. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

В этот раз звезда выложила в Instagram Stories несколько небольших видеороликов, на которых она пробует себя в новом виде спорта. Как оказалось, звезда решила освоить один из видов серфинга – вейкбординг.

Так, звезда продемонстрировала, что уже умеет уверенно балансировать на доске, держась за трос, прикрепленный к катеру. Певица призналась, что подобный опыт для нее в новинку, написав, что это ее «первый раз».

Полякова показала видеоролик, на котором она запечатлена в полный рост, показав подписчикам стройное подтянутое тело в спортивном купальнике. Артистка также не упустила возможности посмеяться над своим сосредоточенным выражением лица во время катания на доске для серфинга.

Отметим, что звезда не раз признавалась в том, что поддерживает безупречную фигуру посредством регулярных физических нагрузок и строгого подсчета калорий. Артистка также старается привить любовь к здоровому образу жизни своим дочерям: 15-летней Марии и 9-летней Алисе.

Стоит признать, что подобный подход приносит свои плоды и спортивному телу 36-летней певицы могут позавидовать многие молодые девушки. Особого внимания поклонников удостаиваются длинные ноги Оли Поляковой, по поводу которых она постоянно получает большое количество комплиментов.

Напомним, что роскошная Полякова сверкнула сладкими местами в корсете и сеточке: Леди Гага позавидовала бы.

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