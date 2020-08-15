Известная украинская певица Оля Полякова рассказала поклонникам о новом увлечении

Оля Полякова порадовала Фанатов новой публикацией в популярной социальной сети. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

В этот раз звезда выложила  в Instagram Stories несколько небольших видеороликов, на которых она пробует себя в новом виде спорта. Как оказалось, звезда решила освоить один из видов серфинга – вейкбординг.

Так, звезда продемонстрировала, что уже умеет уверенно балансировать на доске, держась за трос, прикрепленный к катеру. Певица призналась, что подобный опыт для нее в новинку, написав, что это ее «первый раз».

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Полякова показала видеоролик, на котором она запечатлена в полный рост, показав подписчикам стройное подтянутое тело в спортивном купальнике. Артистка также не упустила возможности посмеяться  над своим сосредоточенным выражением лица во время катания на доске для серфинга.

Отметим, что звезда не раз признавалась в том, что поддерживает безупречную фигуру посредством регулярных физических нагрузок и строгого подсчета калорий. Артистка также старается  привить любовь к здоровому образу жизни своим дочерям: 15-летней Марии и 9-летней Алисе.

Стоит признать, что подобный подход приносит свои плоды и спортивному телу 36-летней певицы могут позавидовать многие молодые девушки. Особого внимания поклонников удостаиваются длинные ноги Оли Поляковой, по поводу которых она постоянно получает большое количество комплиментов.

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Напомним, что роскошная Полякова сверкнула сладкими местами в корсете и сеточке: Леди Гага позавидовала бы.

Также Politeka писала, что Полякова наплевала на стыд и показала своих «близняшек» во весь экран: «Ах, какие большие…».

А еще Politeka сообщала, что 15-летняя дочь Поляковой устроила парад горячих образов, поразив видом: "На Софию Ротару похожа"