Популярна українська виконавиця Оля Полякова порадувала шанувальників сміливим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала кадри зі свого виступу в Одесі. Красуня дала концерт в популярному клубі, здивувавши шанувальників сміливим образом. Для виступу Полякова вибрала костюм морської цариці. Вона одягла лускатий корсет, який вигідно підкреслив пишний бюст співачки і її ідеальну фігурку. На голові у Полякової красувала корона, а на ногах колготки в сіточку. На фото і відео видно, що співачка запалювала на сцені, радуючи своїх шанувальників.

Варто відзначити, що епатажна співачка Леді Гага могла б позаздрити костюмам Полякової.

Фани не змогли залишити коментарі під відео, так як в сторіс відсутня така можливість.

Раніше ми писали, що Оля Полякова порадувала шанувальників фото з повсякденного життя. Співачка позувала в капелюсі, окулярах і купальнику, який практично не приховав розкішний бюст знаменитості.

Крім цього, нещодавно Полякова поділилася фото, на якому показала свою фігуру у всій красі. Як відомо, співачка активно займається спортом і навіть запустила свій авторський марафон. Щоб продемонструвати свої досягнення Ольга сфотографувалася в бікіні, яке підкреслило найсолодші місця співачки. Вона встала на носочки, щоб фігура здавалася ще стрункішою.

Нагадаємо, що Полякова наплювала на сором і показала своїх "близнючок" на весь екран: "Ах, які великі…".

Також Politeka писала, що Полякова в маленькому бікіні покрутилася на камеру, спокусливі кадри:"Давайте все...".

А ще Politeka повідомляла, що молодша дочка Олі Полякової вразила зовнішністю на прогулянці, фото.