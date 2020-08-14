Донька відомої української співачки Олі Полякової Маша показала образи, попросивши у фанатів допомоги

На першому фото красуня показала себе в сукні з пристойним декольте і без білизни. Маша доповнила образ окулярами, а на шиї можна помітити величезний ланцюжок. Вже на другому знімку Полякова була в топі, олімпійці і шортиках. На третьому фото дочка співачки з'явилася в рваних штанях, футболці, капелюшку і кросівках. На четвертому фото зірка здалася в спідниці, панчохах, кросівках, футболці і шапці з медичним хрестом, а в руках тримала кийок, копіюючи Харлі Квінн. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Прошу будь ласка відповісти, всіх цілу", - написала Маша.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Як на мене, то всі стилі нормальні для дівчини", "дуже класна", "Я не маленький,але відповім, ти ж не будеш в одному і тому ж ходити", "Кожному своє, але мені найбільше подобається 1,5,6,7", "На Софію Ротару схожа".

Повідомлялося, що популярна українська виконавиця Оля Полякова порадувала шанувальників сміливим образом.

Красуня дала концерт в популярному клубі, здивувавши шанувальників сміливим образом. Для виступу Полякова вибрала костюм морської цариці. Вона одягла лускатий корсет, який вигідно підкреслив пишний бюст співачки і її ідеальну фігурку.

Нагадавши, Полякова наплювала на сором і показала своїх " близнят» на весь екран

А ще Politeka писала, що соковита Полякова довела до божевілля формами в бікіні, Нікітюк оцінила

Також Politeka повідомляла, що молодша дочка Олі Полякової вразила зовнішністю на прогулянці, фото



