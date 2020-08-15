Певица Анна Седокова показала соблазнительную фотографию в шелковом пеньюаре

Анна Седокова в очередной раз порадовала своих почитателей новым снимком в откровенном наряде. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Певица предстала перед своими подписчиками в темно-синем пеньюаре на тонких бретельках, который выгодно подчеркнул ее стройное тело. Этот снимок певца дополнила размышлениями о том, как принять неизбежное.

Девушка поведала о том, что в скором времени ей придется надолго попрощаться со своей дочкой Моникой. Она отметила, что подобные жизненные события многому ее научили, и поделилась своими умозаключениями с фанатами.

«Можно бесконечно стрессовать, доводя себя до истерик перед днём X. Можно жаловаться, биться об лёд, а можно просто принять», - пишет Анна Седокова.

Она отметила, что ранее ей была чужда подобная позиция, однако с возрастом она научилась доверию к высшим силам. Артистка упомянула о том, что благодаря плохим жизненным эпизодам, люди могут боле ярко переживать хорошие моменты.

Поклонники Седоковой поддержали ее в комментариях, пожелав ей всего наилучшего. Многие пользователи сети обратили внимание на то, 37-летня Анна выглядит, как всегда, превосходно.

«Какая вы шикарная, обязательно все будет хорошо», «Фото огонь. Моника – красотка, жаль что уезжает», «Анечка,спасибо за такие напутствующие слова и не переживайте на счёт Мо всё будет хорошо», «Роскошная, сильная женщина. Мой мотиватор. Все непременно будет хорошо!»

Стоит отметить, что Моника сейчас проживает вместе со своим отцом Максимом Чернявским в США. Тем временем Анна решила вязать свою судьбу с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Напомним, что знойная Седокова блеснула загоревшим телом, раздевшись прямо на улице: "Бельишко - топ!".

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