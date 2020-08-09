Знаменита українська співачка Анна Седокова, оголосила нещодавно про свої заручини з Янісом Тіммою, показала свою фігуру в чорній модній білизні

Так, Седокова вирішила без збентеження показати, як веселиться на пляжі в звичайній спортивній білизні чорного кольору. На своїй сторінці в розділі Сторі в Instagram співачка блиснула засмаглою шкірою в чорному бікіні.

У ролику вона розповіла, що їй дуже подобається дизайн такого одягу, він виконаний з хорошої тканини, тому їй зовсім не жарко. При цьому Анна не забула згадати, що більшу частину одягу, яку вона носить, шиють в її магазині.

Вже кілька місяців як Анна активно просуває свій бренд одягу, який почали носити навіть її колеги.

Перебуваючи закордоном, зірка ні в чому собі не відмовляє, розважається щодня з дітьми і веселиться на пляжі з чоловіком. На нових фото і відео, також раніше представлених в розділі Сторі, Анна показала, як вона проводить час разом зі своїм чоловіком.

Позуючи в смугастому купальнику і оголивши свої сідниці, Анна виглядала дуже щасливо, адже поруч з нею був її майбутній чоловік. Пара встигла блиснути модними фото. Сам Яніс навіть не втримався і помацав зірку за її форми. Що не удевительно, адже співачка продовжує займатися собою, худнути і розповідати про новий раціон.

Кілька днів тому Анна заявила, що отримала пропозицію руки і серця від молодого баскетболіста. Як відомо, зараз разом з дітьми Седокова перебувала в Майамі через тренування Тімми, який якраз займається підготовкою до нового сезону. Тепер же, після оголошення про заручини в мережі активно ходять чутки про вагітність Анни.

Нібито, на нових фото співачки вже неможливо приховати животик і навіть в купальнику Анна виглядає інакше і взагалі "сильно округлилася". Втім, Анна почала заперечувати чутки про можливу четверту вагітність, заявивши, що навіть сіла на нову дієту - інтервальне голодування, про яке розповіла на своїй сторінці в Телеграм.

Нагадавши, безсоромна Седокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.

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Також Politeka писала, що грайлива Седокова в спокусливому купальнику зігнулася і показала насолоду.