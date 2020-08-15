Знаменита українська співачка Анна Седокова оголосила нещодавно про свої заручини з Янісом Тіммою, показала, як розважається в спальні з чоловіком

Вже більше місяця зірка живе в Майамі разом зі своїм майбутнім чоловіком і дітьми, яких забрала з собою. Там баскетболіст тренується, готуючись до нового сезону, А Анна відпочиває і займається собою. При цьому вечорами пара веселиться в барах, клубах і ресторанах.

Анна любить захоплювати образами перед дзеркалом, причому не соромиться показувати в сторі, як веселиться поруч і Яніс. Найчастіше пара милується на камеру і фліртує, сміючись один з одним. Цього разу в супер-короткій сукні співачка посвітила зайвим, трохи не розрахувавши ракурс.

Примірявши ультра-коротке чорне плаття, Ана показала своє темно-синє білизна, сидячи на ліжку і потім переводячи камеру зі свого зображення в дзеркалі на чоловіка, одягненого в одні шорти.

Також раніше Анна опублікувала спекотне фото, на якому вона в червоному купальнику в стилі "Рятувальників Малібу" тримає такого ж відтінку книгу. Червона бложка відразу ж привернула увагу до себе.

"Я сильна, я впораюся ... Це моя книга і це я. така як є і так якою стала. Я відверто розповіла в ній, те що відбувалося в моєму житті і те про що мовчала. Але для чого я її написала?

Я хочу, щоб ви повірили. Я хочу, щоб ви знали, що все можливо. Я дитина, до якого ночами в 7 років приходив друг мами і намагався зґвалтувати, але я змогла. Я людина з сім'ї з найбруднішим розлученням, який пішов батьком і ненавистю батьків, але я змогла.

Я була найбіднішою сім'ї, але я змогла. Я мала все і все втратила, але я змогла. Мені нема на що було годувати дітей, але я змогла. Я виступала на кращих сценах світу і в один момент стала вагітна і не потрібна навіть на своїй кухні, але я змогла ...

Мені було боляче, дуже боляче, нестерпно боляче. Але я змогла ... І це значить зможеш і ти! Адже ти краще за мене: молодше, яскравіше, талановитіше, смішніше, добрішими.

Ти краще за мене, тому що ти це ти! Унікальна, єдина і дуже сильна!

І як написав наш улюблений Антиглянець "Якщо жінка з 3 дітьми може вийти заміж за красеня хлопця", то ти вже точно зможеш вийти на вулицю сьогодні з двома зайвими кг і жити насолоджуючись цим прекрасним життям !Living your best life! І не важливо, що скажуть. Йди за своїм серцем і нікому не дозволяй зруйнувати свої мрії, дівчинка ❤️», - розповіла про своє життя Анна.

Нагадавши, безсоромна Седокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Седокова посвітила принадами в шаленому образі Червоної шапочки:"чекає свого вовка".

Також Politeka писала, що грайлива Седокова в спокусливому купальнику зігнулася і показала насолоду.