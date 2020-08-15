Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала стройное тело в стильном темно-синем бикини в горошек

Девушка каждый день показывает, как проводит время на пляже, на прогулке и дома в самых разных образах.

Так, модель отмечает, что она осторожно ухаживает за собой и получает удовольствие от того, что раз в месяц ходит в корейский спа. Она проводит там некоторое время, посещает бассейн и не боится лежать голой рядом с другими женщинами. Ей нравятся скрабы, поэтому она не отказывается от них у косметолога.

«Для меня важно чувствовать себя хорошо, когда ты поел. Я люблю свекольные соки и куркуму. Это так по-лос-анджелесски, и тебе этого не избежать. Но у меня нет тренера, и я не хожу в тренажерный зал. Я долго гуляю со своими подругами. Это все. Я просто не одержимый фитнесом человек. Я определенно выбиваюсь из ряда в своей отрасли» - отмечает модель в Инстаграм.

Яркое фото звезды, на котором она позирует в бикини в горошек поразило поклонников – стройная звезда восхитила идеально плоским животом.

«Я не могу остановиться. Голы AF 😍», «Я люблю это ❤️❤️❤️», «Просто роскошь, детка🏊 ☝ 🏊», «Какая шикарная малышка» «девочка, какая же ты горячая», «больше не худей» «Сколько здесь горячего❤️❤️❤️❤️», «Люблю тебя, детка», «@ dan_coombs1 это будет мое тело после тренировки xx», «❤️ Горячее тело ❤️», «Мне нравится», - пишут фанаты.

Отметим, Эмили любит блистать своими образами, публикуя в социальной сети Инстаграм жаркие фото. Девушка предпочитает естественность, поэтому даже на модных мероприятиях или во время развлечений с мужем она появляется без макияжа и укладок.

Девушка боится, что косметика испортит ее кожу, а укладки попросту уничтожат локоны, как это было с другими ее коллегами моделями. Поэтому ранее она также позировала в естественном виде без мкияжа, украшений и укладок. Интригующим ее образ сделало коротенькое черное платье, совсем не скрывающее достоинств звезды.

«Что у нее с грудью», «Эмили, не перегибай», «Боже, идеально соблазнительно», «шикарно и романтично», «воу, что это еще за позы, девочка», «Зачем так изгибаться», «Огненная брюнеточка🔥🔥», «La ternura q me da el collar de Colombo😭❤️», «как так?», «Прекрасно 😍,» «роскошь и сладости👊👍👍👍🔥», «О, мой бог», «Очень мило💕», «Красиво ❤️», - пишут пользователи.

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