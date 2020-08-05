Немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, которая сыграла в сериале «Великолепный век», сверкнула изящной красотой в распахнутом наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Отлично, милая. Добро пожаловать в мою жизнь. Знакомьтесь, старшая сестра Сертаба Бала Хазал Кая», — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии актриса позирует сидя, элегантно расставив ноги. Из-за этого наряд красотки разошелся, а в сочетании с кружевным топом и черными сапогами, снимок смотрелся просто неимоверно. Это же подчеркнули и поклонники знаменитости.

«Само совершенство», «Крутая», «горячая крошка», «не могу дождаться, чтобы увидеть все снимки с фотосессии», «очень мило смотришься», «обожаю тебя», «красотка», «Какие все красивые девочки», «моя сладенькая», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что Нур Феттахоглу, прославившаяся ролью в сериале "Великолепный век", изумила идеальной фигурой.

Актриса предстала в темном бикини и желтой длинной юбке из очень тонкой ткани - так, что просвечиваются все ее соблазнительные изгибы. Поклонники красотки не смогли что-либо сказать, ведь снимком она поделилась у себя в Сторис.

Напомним, что Нур Феттахоглу восхитила семейным фото с красавицей дочкой: глаз не оторвать.

Как сообщала Politeka, Нур Феттахоглу расстегнула плащ и показала, что под ним прячет.

Также Politeka писала, что Нур Феттахоглу в белом купальнике покорила подтянутыми формами: "Затмила бы даже Хюррем".