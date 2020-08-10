Модель Анастасия Квитко похвасталась роскошной фигурой в облегающем и кружевном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мне нравится этот наряд», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном кадре Квитко позирует в облегающем наряде с кружевом, который эффектно подчеркивает ее внушительные «бомбы». Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Белиссимо», «Абсолютное совершенство», «этими бомбами можно убить», «роскошный бюст», «ммм, роскошная», «элегантно и красиво. Супер», «ты на этом снимке такая воздушная и милая, что просто космос», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала, как отдыхает на прогулке в новом стиле.

Больше всего в профиле Насти в Инстаграм можно увидеть фото из отдыха, сделанных на пляже, или же кадры из постановочных фотосессий. Преимущественно, на снимках девушка без стыда демонстрирует свое тело в одних кружевах или едва заметном белье и купальниках.

Поэтому новое фото в профиле Квитко, на котором она позирует в скромном топе с глубоким декольте и длинной юбке небесно-голубого оттенка в крошечный цветок вызвало бурю в сети. Комментаторы принялись массово удивляться образу Насти, показавшей свои розы, возле которых она и позировала.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.