Известная модель Эби Рэтчфорд показала себя в разных ракурсах на радость фанатов

На фото Эби показалась в черном белье, а образ дополнила колготками из веревочек. Красотка показала себя в разных ракурсах, демонстрируя идеальную грудь и пятую точку. Звезда выгиналась, смотря в объектив камеры. Модель была с распущенными волосами, а уши украсила стильными серьгами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется написать: "Бомбита, это идеально".

Мы писали, что одна из самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников Эбигейл Рэтчфорд похвасталась выдающимся бюстом.

у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором во всей красе показала свою аппетитную грудь. Красотка сделала селфи, сжав свои «дыньки», чтобы они казались еще больше. На ней был лифчик с рюшами, что придало ее образу особого шарма.

Сообщалось, что американская модель Эбигейл Рэтчфорд, прославившаяся благодаря своей необычной внешности, показала себя в стильном образе.

В этоот раз девушка подчеркнула свою фигуру в черном боди необычным образом- вместо юбки она надела прозрачную блестящую сеточку, аккуратно завязала темные волосы и приспустила черный пиджак с плеч.

Напомним, Эби Рэтчфорд в "хищном" бикини сводит мужчин с ума, устоять невозможно

А еще Politeka писала, что Эби Рэтчфорд в мини-бикини показала свой "поджаренный" бюст крупным планом

Также Politeka сообщала, что сочная Эби Рэтчфорд в прозрачном белье показала себя с нестандартного ракурса



