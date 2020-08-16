Известная блондинка из "Квартал 95" Ирина Сопонару показала себя, удивив смелостью

На фото Ирина позирует без одежды, видна только бретелька от платья, скорее всего. Красотка стояла боком и показала себя по грудь, повернувшись к объективу камеры головой. Сопонару волосы оставила распущенными, показывая себя в черно-белых тонах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикацию девушки в социальных сетях.

"Дорогая, ты другая", - написала Ирина под снимком.

Подписчики залайкали публикацию и написали комплименты:

"Непревзойденная", "Красотка", "Красивая", "Самая лучшая".

Ранее мы сообщали, что известная отечественная звезда Ирина Сопонару устроила необычные танцы у себя дома.







Так, сперва красотка делает просто очень горячий танец на кухне, но в какую-то секунду оператор кадров просит ее быть более жаркой.

Сообщалось, что известная украинская актриса Ирина Сопонару предстала перед поклонниками в невероятно нежном образе.







Красотка поделилась на своей странице в социальной сети Инстаграм снимком в белой летней рубашке, майке и брюках.



«Самая приятная часть воскресенья», – подписала свой пост в социальных сетях Сопонару.

Напомним, блондинка из "Квартал 95" в купальнике показала загар в самых интересных местах

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