Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95" показала себя на отдыхе

На фото красотка позировала в черном купальнике, пока стояла возле шезлонга у отеля. Звезда дополнила образ стильными очками, а волосы оставила распущенными. Ирина улыбалась на камеру и демонстрировала загорелое тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не поставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется написать: "Королева, бомба замедленного действия".

Сообщалось, что известная в Украине актриса из студии «Квартал 95» Ирина Сопонару показала атмосферные и откровенные снимки, отдыхая на пляже.

Так на новых опубликованных Ириной кадрах с отдыха она предстала перед камерой в черном топе или майке, а также коротеньких светлых шортах, порадовав фанатов соблазнительным телом, которое красотка не прятала.

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На фото Ирина была в легком шелковом платье и без белья. Сопонару оставила распущенными волосы, а сама отвела взгляд от объектива камеры. Красотка демонстрировала свое тело в черно-белых тонах.

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