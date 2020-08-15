Легендарная американская актриса и певица Дженнифер Лопес восхитила роскошной фигурой на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ощущение пятницы», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Лопес позирует в тесном купальнике, который эффективно подчеркивает е роскошную фигуру. Дополнить образ красотка решила при помощи эффектных сережек. Лицо при этом красотка решила прикрыть рукой из-за солнца.

«Ты никогда не выглядела лучше! Супер», «мама на отдыхе. Что может быть лучше», «божественная», «вау, роскошная мама», «Ты красота❤️❤️ очень красивый купальник», «очень круто выглядишь», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что американская актриса Дженнифер Лопес похвасталась кадрами, в которых она собрала топ своих горячих образов. Как можно заметить, она сделала особый акцент на ножки и обувь.

Лопес демонстрировала роскошные формы и принимала идеальные позы, демонстрируя обувь под красивую музыку. Благодаря этому, поклонники знаменитости могли рассмотреть все прелести красотки, забросав ее комплиментами.

Напомним, что Дженнифер Лопес показала свои драгоценности в стильном имидже: "Блистает лучше моделей".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес в тесном наряде показала, для чего ходит в спортзал: "Никогда не выглядела лучше".

Также Politeka писала, что 12-летняя дочь Дженнифер Лопес поразила внешностью, совсем не похожа на маму: "Она такая...".