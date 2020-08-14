Известная украинская певица Алина Гросу показала себя и рассказала про праздник

На фото красотка снимала сама себя на телефон в зеркало, показывая приличное декольте. Волосы у Алины были распущены, а губы она сделала уточкой. На втором снимке звезда уже сидела на белом стульчике на лужайке, среди других гостей. Гросу была в том же платье и можно заметить на ней туфли. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда свадьба не твоя", - написала Алина, рассказывая таким образом, что ее пригласили на торжество.

Фанаты ничего не написали под фото и не ставили лайки, но так и хочется сказать: “Ух, какая звездочка”.

Мы сообщали, что известная певица Алина Гросу записала обращение к поклонникам.

Текстовое сообщение, обращенное ко всем почитателям ее таланта, появилось в сторис Гросу в Инстаграм. Девушка в очередной раз попыталась объяснить людям, что она не ждет ребенка.

«Я не беременна! Это была глупая первоапрельская шутка! тчк Пишу об этом уже в 5 раз! Надеюсь, все на этот раз увидят», - написала артистка.

Сообщалось, что известная украинская певица Алина Гросу показала себя в необычном ракурсе.

На фото Алина показала себя в майке и куртке. Красотка показала, как проходит ее день в Киеве. Так как Гросу снимала себя сверху, то можно заметить огромное декольте и пышный бюст певицы.

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