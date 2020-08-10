Кохана українського шоумена і ведучого Володимира Остапчука Христина Гірник поділилася романтичним фото з артистом і розкрила подробиці їхніх стосунків

Новий пост Христина опублікувала в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, дівчина розповіла про те, що всім людям потрібна підтримка, а у неї в житті зараз такий період, коли вона важлива як ніколи. За словами Христини, в цьому вона може повністю покластися на свого коханого.

"З Вовою я відчуваю підтримку колосальну, за що його дуже дякую. Він завжди вислухає мої ідеї, десь навіть скоректує в тому, в чому більш досвідчений, але найголовніше-завжди їх підтримає і скаже «Не бійся, все буде круто, у тебе точно вийде! "Дякую!" ,- написала Гірник.

Вона також поділилася спільною фотографією, на якій ведучий міцно обіймає її і цілує в щоку.

Підписники тут же відреагували на пост дівчини і залишили під ним майже тисячу лайків за годину.

До цього ми писали, що Остапчук вирішив насмішити мережу відфотошопленим кадром, на якому він вирішив помінятися тілами з коханою і налякати при цьому її саму. Пара не обділена почуттям гумору, тому на їх сторінках в Instagram досить часто миготять завзяті кліпи з їх танцями, жартівливі ролики і сімейні кадри.

Нагадавши, щаслива коханка Остапчука вразила фігурою в нюдовій сукні: "як так можна взагалі?".

Як повідомляла Politeka, Остапчука після скандального фото з коханкою довели до публічної "істерики".

Також Politeka писала, що роздягнена коханка Остапчука підкорила фігурою на відпочинку: "які чарівні у тебе...".