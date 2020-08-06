Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер не оставляет в покое сознания фанатов
Фанаты звезды решили разместить на одной из страниц жаркие фото известной красотки, пишет Politeka.net. Модель предстала в различных образах и локациях.
Так, Кайли можно увидеть в белом полупрозрачном боди, обтянувшее все ее изгибы. Большое декольте идеально смотрелось на груди звезды. Дженнер обула "стриптизерские" туфли на большой прозрачной платформе.
Дополнили образ маленькая тиара на голове и крупные серьги в ушах.
Также звезда забралась на мотоцикл в одном нижнем белье розового цвета.
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Прелести в атласном лифчике приподнялись повыше и выглядели очень соблазнительно. Модель сверкнула упругим животиком и растянула стройные ножки в босоножках.
При этом, стоит отметить, что каждый образ красотки был дополнен париками разных цветов.
"Еще шесть дней до дня рождения Кайли. Вспомнили фотосессию на ее 20-летие", - написали авторы поста.
За 15 часов публикация собрала почти 17 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети признавались в любви знаменитости и рассказали, что ждут ее дня рождения, как своего.
"Нежная принцесса", - написал комплимент один из подписчиков.
Напомним, Кайли Дженнер предстала в одном кружевном белье, да еще и в постели, дав разыграться фантазии своих поклонников.
В кадре звезда представила свое тело крупным планом и без лица.
Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер была в телесного цвета комбинезоне с корсетом, который показывал идеальные изгиб. Рядом стояла подруга Кайли, Анастасия Караниколау, в аналогичном наряде.
Напомним, Кайли Дженнер показала, как надо соблазнять в простом бежевом бикини
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