Автор и актер «Квартала 95» Евгений Кошевой рассказал, что его коллегу обокрали

Соответствующее видео он опубликовал в сторис в Instagram.

Так, оказалось, что автор и сценарист "Квартал-95" Валерий Жидков, который также ведет свои передачи "#Гуднайтшоу", "ЧистоNEWS" и другие успешные проекты, был обворован. В частности у него украли его аккаунт в Instagram.

Кошевой специально наклонился поближе к камере, имитируя интимный разговор с глазу на глаз и почти шепотом сообщил трагическую новость. Но после такого сообщения Кошевой сразу же поспешил успокоить поклонников творчества Жидкова новостью о том, что комик тут же создал новую страничку, ссылкой на которую и поделился его друг и коллега Евгений Кошевой.

"У Жыдкова стырили аккаунт. Но он молодец, завел себе новый. Вот он тут на экране. Подписывайтесь и зырьте много нового и смешного", - сказал Кошевой.

Валерий Жидков обрел популярность еще благодаря своему участию в КВН. В свое время он продемонстрировал неповторимое остроумие и находчивость и впоследствии благодаря своему таланту смог добиться высоких успехов среди украинских зрителей. Особенностью Жидкова является умение подшутить над серьезными и даже глобальными проблемами, политическими деятелями и известными личностями.

Напомним, ранее Жидков рассказывал, что является самой неудачной жертвой для карманников.

«Украсть у меня долгое время было нечего. Сейчас же в общественном транспорте езжу крайне редко и в тех местах, где карманники могут орудовать, у меня нет необходимости появляться. Поэтому конкретно для карманников я не самая удачная жертва. Тем более, меня сначала надо догнать», - говорит артист у водном из интервью.

Напомним, Кошевого довели до слез на репетиции «Квартал 95», Кравец не выдержала: кадры истерики.

Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартал 95» засветил «друга» прямо на красной дорожке: кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что трагедия потрясла «Квартал 95», Кошевой потерял родного человека: "Разбился в ДТП перед..."