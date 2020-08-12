Известная украинская певица Надя Дорофеева показала себя в необычном образе на радость фанатов

На фото Надя позировала в топе и трусиках телесного цвета. Красотка закрыла частично лицо телефон, а частично рукой. Звезда показала себя в ванной комнате, демонстрируя свою точеную фигуру. Волосы красотка собрала в хвост, чтобы не мешали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Ох, какая фигура, Дантесу повезло".

Ранее мы писали, что популярная украинская певица Надя Дорофеева продолжила возбуждать фанатов жаркими снимками в стиле ню.

На жарких летних снимках Надя позирует во дворе своего особняка, беспечно раскинувшись прямо на газоне. При этом на певице совсем нет одежды. Дорофеева лежит на животе, кокетливо гримасничая на камеру и радуя фанатов, для которых красотка опубликовала снимок.

Сообщалось, что Елизавета Василенко из сериала "Школа" и певица Надя Дорофеева показали себя вместе на отдыхе.

На фото Лиза была в топе и джинсах, а рядом стояла Надя в топе и спортивных штанах. Образ Дорофеева дополнила стильными очками.

Напомним, игривая Дорофеева сняла с себя все и развалилась на лужайке

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