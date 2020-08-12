Глава бюджетного комитета прокомментировал повышение минимальной заработной платы в Украине

Представитель правящей фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев считает, что минимальная заработная плата украинцев должна составлять не менее 5 тысяч гривен. Об этом политик заявил во время эфира на телеканале «Украина 24».

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики сообщил, что в нынешних условиях поднятие уровня минимальных зарплат в Украине не должно спровоцировать острых обсуждений.

«Предложение о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч полностью обосновано, так как мы с вами понимаем, что когда в стране минимальная зарплата меньше, чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц, – это просто безобразие», - отметил Даниил Гетманцев.

Кроме того, народный депутат поведал о том, как в Кабмине собираются решать вопрос с повышением украинских зарплат. По его словам, украинские политики собираются поднять минимальную заработную плату до 6 и 6,5 тысяч гривен уже в 2021 году.

Народный депутат также упомянул о том, что подобная инициатива требует дополнительного обсуждения, так как частным предпринимателям в таком случае придется платить больше налогов.

При этом чиновник считает, что минимальная заработная плата украинцев должна соответствовать прожиточному минимуму, который был повышен с 1 июля 2020 года.

Ранее Даниил Гетманцев также упоминал о том, что для реализации подобной инициативы государству потребуется около 5 миллиардов долларов. По мнению представителя Верховной Рады, данная сумма не является критической.

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