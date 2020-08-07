В українському парламенті розповіли про плани підвищити заробітну платню громадян, це допоможе збільшити надходження грошей

Про це розповіла нардеп від Партії «Слуга народу» Мар'ян Заблоцький, передає "Україна 24».

"Це несуттєве підвищення, але потрібно пам'ятати, що у нас на роботі, яка оплачується з держбюджету, трудиться від 20 до 25% громадян, тобто тільки частина коштів лягає на держбюджет. Всі ви знаєте, що у нас також є проблема з тим, що багато зарплат занижують, виплачують в тінь, і тому цей захід сам себе збалансує», — зазначив він.

Звернемо увагу, що нова "мінімалка" в Україні становитиме п'ять тисяч гривень. Це допоможе поправити ситуацію з дефіцитом державного бюджету.

"Вона дозволяє трохи підняти надходження до держбюджету, з іншого боку – трохи підвищити виплати бюджетникам», — підкреслив він.

До цього ми розповідали, що в Україні запланували поетапне підвищення мінімальної заробітної плати. За словами представника парламенту у Верховній Раді Василя Мокана, мова йде про декілька етапів підвищення.

Перше з них заплановано вже в цьому вересні. "Мінімалка" виросте до п'яти тисяч.

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