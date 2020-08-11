Українська влада може скасувати обіцяне підвищення мінімальної зарплати незабаром після виборів

Про це виданню "UBR" заявив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, передає Politeka.net.

В офісі президента Володимира Зеленського нещодавно заявили, що з 1 вересня мінімальну зарплату в Україні планують підвищити з 4,7 тисяч до 5 тисяч гривень. Відповідний законопроект глава держави вже подав на розгляд до Верховної Ради.

У той же час, експерти передбачають негативні наслідки такого рішення, адже в бюджеті банально не вистачає коштів. Олександр Охріменко припускає, що уряду доведеться запустити друкарський верстат або ж з часом знизити рівень зарплати.

"Я не знаю, який бюджет буде на 2021 рік, але це дуже сильне навантаження на нього буде - 60-80 мільярдів гривень. Або дійсно влада піде "друкувати" гривню, або після виборів вони переграють підвищення", - заявив аналітик.

Як вважає Олександр Охріменко, підвищенням мінімалки чиновники намагаються "підкупити" бюджетників, яким цієї осені належить голосувати на місцевих виборах по всій Україні. Насамперед такий крок розрахований на 1,5 мільйона медиків і викладачів, а також на мільйон правоохоронців.

У той же час, підвищення зарплат сильно вдарить по середньому і великому бізнесу, адже разом з ними виросте і податкове навантаження. Так підприємствам доведеться платити більше грошей до бюджету в розпал карантину та економічної кризи в країні. Як вважають представники Європейської Бізнес Асоціації, українці просто ще сильніше відведуть розрахунки зі співробітниками в"тінь".

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