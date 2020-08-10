Підвищення мінімальної зарплати ризикує обернутися для українців зростанням інфляції і стрибком курсу долара

"Дістанеться" при такому розкладі і українському бізнесу. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів політолог Валерій Клочок.

Він зазначив, що за розрахованої Національним банком інфляції в менше 5% і зростанні споживчих цін підвищення мінімальної зарплати погано корелює з практикою. Експерт вважає, що в такому випадку уникнути зростання цін не вдасться.

"Якщо аналізувати інфляційні процеси, які малює собі Національний банк, а він малює інфляцію менше 5%, і брати зростання споживчих цін, то якось погано корелюється з практикою. Зростання цін на споживчі товари звичайно буде", - пояснив політолог.

Клочок також зазначив, що багато чого буде залежати і від курсу долара.

"Поки його прогнозувати на рік вперед досить складно. Я сподіваюся, щоб ми були в межах 30 гривень за долар, щоб економіку не сильно штормило", - розповів політолог.

Він вважає, що нове підвищення мінімалки може стати «шоковою терапією» для українського бізнесу, як аналогічне рішення в 2017 році.

"Це не стало смертельним, але для бізнесу це була реальна шокова терапія, тому що дуже мало хто зміг працювати прозоро. Відсоток тіньового бізнесу збільшився, але точно ніхто не скаже, на скільки. Дійсно люди почали платити більше зарплати в конвертах. З часом ця ситуація вирівнялася", - розповів експерт.

Нагадаємо, що раніше президент президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про підвищення мінімальної зарплати з 4723 грн до 5000 грн вже з 1 вересня 2020 року.

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