В Україні з 1 вересня може зрости мінімальна зарплата
На сьогоднішній день розмір мінімальної зарплати в Україні становить 4723 гривень. З 1 вересня 2020 року "мінімалка" в Україні може зрости до 5000 тисяч гривень.
Про це повідомила заступник керівника офісу президента Юлія Ковалів на офіційному сайті президента України.
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Відповідно до запропонованих змін до бюджету основним джерелом для фінансування таких збільшених зарплат стане в першу чергу економія на обслуговуванні державного боргу.
Заступник керівника офісу президента нагадала, що минулого тижня Кабінет Міністрів схвалив макроекономічний прогноз на 2021 рік, в якому також передбачено двоетапне підвищення мінімальної зарплати - до 6000 і 6500 гривень.
Очікується, що Рада розгляне і затвердить зміни в основний фінансовий документ до кінця серпня "на позачерговій сесії, яка буде скликана для розгляду законопроекту".
Також раніше повідомлялося, що МОЗ пропонують внести зміни у держбюджет і прописати в документі збільшення зарплати, яке буде стосуватися водіїв «швидкої» до 10−12 тис. грн, диспетчера — 12−13 тис. грн, фельдшера 14−16 тис. грн, а лікар отримає — від 20 до 22 тис. грн.
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