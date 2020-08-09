В Україні з 1 вересня може зрости мінімальна зарплата

На сьогоднішній день розмір мінімальної зарплати в Україні становить 4723 гривень. З 1 вересня 2020 року "мінімалка" в Україні може зрости до 5000 тисяч гривень.

Про це повідомила заступник керівника офісу президента Юлія Ковалів на офіційному сайті президента України.

Відповідно до запропонованих змін до бюджету основним джерелом для фінансування таких збільшених зарплат стане в першу чергу економія на обслуговуванні державного боргу.



Заступник керівника офісу президента нагадала, що минулого тижня Кабінет Міністрів схвалив макроекономічний прогноз на 2021 рік, в якому також передбачено двоетапне підвищення мінімальної зарплати - до 6000 і 6500 гривень.

Очікується, що Рада розгляне і затвердить зміни в основний фінансовий документ до кінця серпня "на позачерговій сесії, яка буде скликана для розгляду законопроекту".

Також раніше повідомлялося, що МОЗ пропонують внести зміни у держбюджет і прописати в документі збільшення зарплати, яке буде стосуватися водіїв «швидкої» до 10−12 тис. грн, диспетчера — 12−13 тис. грн, фельдшера 14−16 тис. грн, а лікар отримає — від 20 до 22 тис. грн.

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