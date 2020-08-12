Известная модель Эмили Ратаковски показала, как отдыхает на пляже

На фото Эмили позировала в белой майке, под которой не было белья. Звезда соблазнительно выгнулась, прижав руками грудь, чтобы она казалась больше в кадре. Волосы модель оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. На втором фото уже девушка была в топике и просто сидела перед камерой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не написали в комментариях и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Вызывайте пожарных, становится адски жарко".

Ранее мы сообщали, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала идеальную форму "как у Ким".

И этот раз не стал исключением. Идеальную фигуру в простом бикини Эмили показала у самого побережья, повернувшись к объективу сначала спиной. А затем и боком. ягодицы звезды немало удивили поклонников, ведь Эмили, казалось бы, никогда не придавала в зале значения тренировкам на данный участок тела.

Сообщалось, что известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски восхитила домашним видом во время пикника.

На новых кадрах девушка позировала в тонком цветном сарафане в мелкий цветок, с распущенными волосами и без какого-либо макижа на загорелом лице.

Напомним, Ратаковски не смогла скрыть упругие "вишенки" за полоской ткани вместо лифчика

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ратаковски потрясла своим "орешком" в мини-бикини

Также Politeka сообщала, что Ратаковски померилась прелестями с горячей подружкой на пляже



