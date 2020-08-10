Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски покорила образом без макияжа на пляже

В Инстаграме Эмили очень много фото в бикини, а о таком теле, как у нее, мечтают миллионы. При этом Эмили не только следит за собой, фанатично отказываясь от пищи, но еще и любит сладости, фастфуд и даже сладкое. Однако, секрет успеха прост – она никогда не пропускает тренировки. Также она считает, что уходом за собой ни в коем случае нельзя пренебрегать.

Эмили не любит макияж и укладывать волосы, поэтому на пляже всегда показывает себя максимально естественной, как и в этот раз в желтом-бикини без бретелей.

"Все новые стили бикини и принты у фирмы этих купальников", - пишет Эмили под постом.

Поклонники же обратили внимание именно на вид модели:

«восхитительно✨💕», «Извините, moi t'es bonne», «Ты просто ангел», «Ландо понравилась картинка», «Здесь есть кто-нибудь из мема Лэндо Норриса?», «Вы побрили подмышки? @emrata 🤦🏻‍♀️,» «великолепные гены, ты милая», «Я такая фанатка Nd in love, ха-ха-ха, рок, девочка. 😂👏😍😮❤️🔥», «контроль качества».

Также на странице модели в социальной сети Инстаграм появился жаркий кадр из отдыха знаменитости. Эмили любит отдыхать на пляже и всячески подчеркивать свою фигуру модными бикини разного цвета и дизайна. При этом девушка совсем не стесняется оголяться перед камерой.

В джинсах с высокой талией и рваными на коленках Эмили повеселилась в дерзкой позе. При этом надела звезад слишком короткий топ в очередной раз посветив грудью без лифчика. Эмили позировала стоя на дереве с апельсинами и глядя сверху вниз покорила смелым "луком".

«Плодоносит» 🍊,» - подписала фото Эмили.

Вот что ответили фанаты:

«прекрасный вид 😍», «Вау, милая❤️❤️❤️😂🔥🔥😂», «Эми собирает персик», «Вы недостаточно зрелы для таких кадров», «Малышка дозрела!», «Я думала ты станешь хорошей мамой», !Я хочу, чтобы это было на моем языке ... 😍», «Кажется, я слышал историю, очень похожую на эту ... Я не верю, что она закончилась хорошо для человека», «Это как ты говоришь, что мои персики могут быть меньше ... грустное лицо», «Так прекрасно».

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