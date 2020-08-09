Известная модель Эмили Ратоковски показала пикантный наряд, который она примеряла

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски известная в мире модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Эмили Ратаковски, которая и без отдыха демонстрирует откровенные фото в купальниках, в этот раз нашла веский повод их постить.

28-летняя модель, актриса и бизнесвумен отправилась вместе со своей подругой на пляж в Малибу. Тем временем ее фанаты на страницах в Instagram активно постят снимки с отдыха завораживающей красотки (чтобы увидеть соответствующее фото доскрольте новость до конца).

Модель прижались к подруге большой грудью, приобнимая ее, при этом она выставила назад упругие ягодицы.

Для прогулки девушка надела пикантный купальник из коллекции собственного бренда Inamorata, который сидит на ней просто безупречно. Он отлично подчеркнул тонкую талию, стальной пресс и пышную грудь Ратаковски. Впрочем, на совершенном теле звезды любой фасон смотрелся бы выигрышно.

Главный акцент в купальнике сделан на роскошной груди девушки и ее талии, благодаря тонким завязкам. Дополнили образ модели золотые украшения.

Пользователи сети пришли в полный восторг от этих жгучих снимков девушек, засыпав их всевозможными комплиментами.

«Очень красивые и сочные», «Супер девушки», «Просто котики», «Вы обе красивы, и у вас есть прекрасные попки. Аж, в жар бросает», «У тебя аппетитные формы», «Вы потрясающая женщина и ваша подруга тоже ничего», «Любовь моя, ты ангел с небес, который утешает мое грустное сердце», - пишут поклонники модели.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Также Politeka писала, что Ратаковски разделась и без стеснения показала, чем ее наградила природа.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе.