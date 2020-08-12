Автор биографии Меган Маркл рассказал о том, как актрису называли члены королевской семьи

Женитьба британского принца Гарри на американской актрисе Меган Маркл вызвала неоднозначную реакцию у членов королевской семьи. О том, как девушку за спиной называли во дворце, пишет Daily Star.

Сообщается, что нашумевшая книга Омида Скоби «В поисках свободы» пролила немного света на особенности взаимоотношений бывшей актрисы с представителями британского престола. Как оказалось, некоторые члены королевской семьи дали Меган прозвище.

Об этом Скоби заявил в рамках одного из телевизионных шоу. Он уточнил, что родственники королевы называли супругу младшего сына принцессы Дианы «танцовщицей Гарри», к которой «прилагается багаж».

Автор скандального бестселлера отметил, что ему известно имя того, кто отзывался о герцогине Сассекской столь нелицеприятным образом. При этом писатель пока не намерен разглашать личность этого человека.

«Я действительно не думаю, что это та ситуация, когда нам нужно называть имена для каждого примера, что есть в книге. Это разговоры за спиной пары Меган и Гарри, которые описывают условия, в которые они попали», — объясняет Омид Скоби.

Ранее сообщалось, что выход вышеупомянутой книги внес еще больше напряжения в отношения Меган и Гарри с представителями британского престола. Так, в биографии идет речь о том, что Кейт Миддлтон холодно отнеслась к появлению во дворце Меган Маркл, а принц Уильям призывал брата не торопиться с женитьбой на американской актрисе.

Напомним, что Меган Маркл больно задела Кейт Миддлтон, во дворце выдали скандальные детали: что произошло.

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