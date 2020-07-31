Меган Маркл даремно судилася з журналістами, які опублікували фрагменти її особистого листування

Про це пише Starhit.

Як відомо, колишні герцоги Сассекські звинувачували журналістів в організації цькування і розголошення подробиць особистого життя.

Але суд вирішив інакше і назвав претензії Меган Маркл і принца Гаррі "необ'єктивними, заснованими лише на особистих емоціях".

Журналісти можуть радіти, а ось що зараз відбувається в душі Маркл, можна лише здогадуватися. Оскільки колишня герцогиня витратила велику суму грошей на судові розгляди і дорогих адвокатів.

На свій захист у суді зірка Голлівуду витратила 68 тисяч фунтів, а тепер Меган Маркл доведеться ще покривати судові витрати.

Меган Маркл також попросила Феміду не розкривати деталі справи і імена її друзів, які зустрічалися в ході слідства. Але сторона захисту не готова до цього, адже подібні вимоги з боку колишньої герцогині порушують принцип відкритого правосуддя Великобританії.

Раніше ми розповідали, як у палаці довели Меган Маркл до сліз.

Меган Маркл дуже засмутилася після того, як їй зателефонували з королівського палацу і заборонили носити улюблене намисто.

Як відомо, ще в 2016 році зірка Голлівуду носила просте золоте намисто з буквами М і Н. 14-каратна золотий ланцюжок, яка обійшлася Меган Маркл в $300, привернула увагу як папарацці, так і співробітників Кенсінгтонського палацу.

Також відомо, що після фатальної розмови Меган Маркл відчула себе збожеволілою і проклятою.

Нагадаємо, що Маркл остаточно посварилася з Міддлтон

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