Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон залишилася вкрай незадоволена після "витівки" письменник автобіографічної книги

Про це повідомляє Mirror, пише Politeka.net.

Авторами книги "У пошуках свободи" Омід Скоби і Каролін Дюран герцогиня Кейт Міддлтон була засмучена через те, що вищепредставленими письменники звинуватили дружину герцога Вільяма в тому, що вона висловлювала снобізм і холод по відношенню до Меган Маркл.

Позиція Міддлтон викликає сумніви у автора книг про британської королівської сім'ї Коліна Кемпбелла. Він вважає, що образа є "роздутою", втім як і інші сумнівні формулювання.

Раніше було відомо, що в одному з фрагментів книги принц Вільям радив братові Гаррі "не квапити події". Принцу Гаррі було сказано, що потрібно витратити стільки часу, щоб краще пізнати цю дівчину ". Це і стало головним привідом для подальшої образи.

Нагадаємо, що з 1 квітня цього року принц Гаррі і Меган Маркл позбулися права виконувати обов'язки як члени британської сім'ї. Пара відмовилася від класичного звернення "Ваша Королівська Високість", щоб отримати можливість переїхати в Штати для кращого життя.

Нагадаємо, що Маркл остаточно посварилася з Міддлтон.

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