Проти екс-герцогині Меган Маркл висунули нові гучні звинувачення

Про це пише британський таблоїд The Sun.

Королівський експерт Колін Кемпбелл звинуватила зірку Голівуду в маніпулюванні молодшим сином принцеси Діани.

Меган Маркл

За словами Кемпбелл, Меган Маркл з початку їх відносин погано впливала на принца Гаррі, граючи на слабких сторонах його характеру.

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Експерт не сумнівається, що саме герцогиня Сассекська має величезний руйнівний вплив на онука королеви Єлизавети II. Вона також порівняла Меган Маркл з леді Макбет, — персонажем п'єси «Макбет» Вільяма Шекспіра   яка довела свого чоловіка до трагедії.

«Меган розуміє, в чому слабкі сторони чоловіка: він дуже емоційний, завжди біжить туди, куди мудрі люди і не прагнуть потрапити», - стверджує Кемпбелл.

Підсумовуючи, королівський експерт заявила, що принц Гаррі завжди робить згідно з переконаннями Меган Маркл, яка вже «змусила» його покинути Букінгемський палац.

принц гаррі, меган маркл

Раніше ми розповідали про поповнення в сім'ї Меган Маркл і принца Гаррі. 

Як відомо, два роки тому колишні герцоги завели чорного лабрадора, і до сьогоднішнього дня кличка залишалася в секреті.

Кличку чорного лабрадора розкрили королівські біографи, які присвятили герцогам свою книгу. З'ясувалося, що пса звуть Пула.

Це ім'я має особливе значення для пари. Як відомо, пула - офіційна валюта в Ботсвані, куди Гаррі запросив Меган, коли між ними зав'язалися романтичні стосунки. Пула означає дощ з мови тсвана, а оскільки дощ - рідкісне явище в Ботсвані, його вважають благословенням.

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