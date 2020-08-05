"З самого початку їх відносин..."

Проти екс-герцогині Меган Маркл висунули нові гучні звинувачення

Про це пише британський таблоїд The Sun.

Королівський експерт Колін Кемпбелл звинуватила зірку Голівуду в маніпулюванні молодшим сином принцеси Діани.

За словами Кемпбелл, Меган Маркл з початку їх відносин погано впливала на принца Гаррі, граючи на слабких сторонах його характеру.

Експерт не сумнівається, що саме герцогиня Сассекська має величезний руйнівний вплив на онука королеви Єлизавети II. Вона також порівняла Меган Маркл з леді Макбет, — персонажем п'єси «Макбет» Вільяма Шекспіра яка довела свого чоловіка до трагедії.

«Меган розуміє, в чому слабкі сторони чоловіка: він дуже емоційний, завжди біжить туди, куди мудрі люди і не прагнуть потрапити», - стверджує Кемпбелл.

Підсумовуючи, королівський експерт заявила, що принц Гаррі завжди робить згідно з переконаннями Меган Маркл, яка вже «змусила» його покинути Букінгемський палац.

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Як відомо, два роки тому колишні герцоги завели чорного лабрадора, і до сьогоднішнього дня кличка залишалася в секреті.

Кличку чорного лабрадора розкрили королівські біографи, які присвятили герцогам свою книгу. З'ясувалося, що пса звуть Пула.

Це ім'я має особливе значення для пари. Як відомо, пула - офіційна валюта в Ботсвані, куди Гаррі запросив Меган, коли між ними зав'язалися романтичні стосунки. Пула означає дощ з мови тсвана, а оскільки дощ - рідкісне явище в Ботсвані, його вважають благословенням.

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