Меган Маркл зіткнулася з низкою проблем, коли жила у Великобританії
Зокрема, герцогиня Сассекська ніколи не відчувала себе розкуто в королівській родині і часто не розуміла, як вона повинна була себе вести.
Про це розповів королівський біограф Ендрю Мортон, який став відомим завдяки своїй книзі про принцесу Діану.
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Експерт виступив з промовою напередодні виходу документального фільму «Гаррі і Меган: нові одкровення». Очікується, що кінострічка розповість про низку подій, які привели пару до рішення відмовитися від звання старших членів королівської сім'ї і переїхати жити в США.
За словами біографа, королівська сім'я змусила Меган Маркл страждати своїми незліченними правилами і нормами, до яких актриса не могла звикнути. Він пояснив, що Меган, як «справжній жінці 21 століття», було вкрай важко стримувати емоції під час прийомів і згідно королівським звичаям «нічого не говорити».
Також Ендрю зазначив, що Маркл було неймовірно складно пережити критику, з якою вона зіткнулася, ставши членом Королівської сім'ї. Меган Маркл настільки дісталося, що після життя в Королівському палаці їй довелося звернутися до психолога.
"Герцогиня була вражена, коли на неї обрушився весь негатив. Меган ніколи не могла висловитися і спростувати всі чутки, які ходили навколо неї. Може зараз їй допоможе психолог. Я дуже співчуваю бідній дівчині", - підсумував він.
Нагадаємо, що недовірлива Меган Маркл підсунула принцу Гаррі тещу, несподівані подробиці.
Також Politeka повідомляла, що розкрито таємницю втечі Меган Маркл і принца Гаррі з королівського палацу.