Молодая модель и начинающая певица Соня Евдокименко, а также по совместительству внучка Софии Ротару, поделилась свежими снимками на природе

Как известно, 19-летняя Соня не отстает от своей звездной бабушки и также достаточно популярна. Сейчас она живет в Нью-Йорке. На своей странице в Инстаграм девушка собрала немалую аудиторию, с которой делится интересными фотоснимками со своих профессиональных фотосъемок и дает советы по уходу за лицом и телом, передает Politeka.net.

Кроме того, молодая модель снимает свой блог про жизнь за границей. Также София Евдокименко всегда рассказывает поклонникам о своих путешествиях.

В это раз Соня путешествовала по сельской местности. В микроблоге она разместила серию однотипных снимков на фоне природы, на которых позирует в белой легкой рубашке, топе и джинсах.

Простой наряд отлично подчеркнул ее стройную фигуру и естественную красоту.

Модель, улыбаясь, повертелась перед камерой.

«Побег из сельской местности», - подписала она.

Комментарии были различные, но все положительные. Пользователи восхищаются природной красотой девушки.

«Всё красиво», «Прекрасное сочетание», «Поражаюсь вашей естественной красотой», «Натуральная красота»,- пишут люди.

Ранее девушка опубликовала в Инстаграм ролик, на котором была в купальнике и легкой рубашке, которую то и дело снимала. Соня порезвилась в воде у скал, подставив солнцу все выдающиеся части тела. Падающая тень создала необычную сказочную атмосферу, в которой девушка стала похожа на русалку. Несмотря на полумрак, можно хорошо рассмотреть стройную фигуру и упругий животик Евдокименко.

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