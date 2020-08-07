Сын известной певицы Софии Ротару эмоционально обратился к матери

Об этом сообщает Politeka.net, ссылаясь на соцсети сына звездной артистки.

Сегодня свой день рождения отмечает украинская певица София Ротару, которой исполнилось 73 года. Артистка на протяжении всего дня принимает самые теплые и нежные поздравления.

Ее сын Руслан Евдокименко также поздравил мать с ее праздником.

"Пол века - с тобой! Пол века - люблю! С Днем рождения, Ма!", - написал любящий сын.

К поздравлениям сына присоединились, по всей видимости, поклонники творчества Софии Михайловны, которые посылали в адрес кумира многочисленные поздравления: "Здоровья крепкого Вам", "С Днём Рождения самую любимую самую талантливую Софию Михайловну. Обожаемая! Здоровья Вам", "Здоровья! Много Выступлений. Мы Вас Любим".

Не осталась в стороне и невестка певицы, которая опубликовала пост в своем микроблоге: "Поздравляем! Многая, многая, многая лета".

Ранее мы рассказывали о том, что концертный директор Ротару Сергей Лавров рассказывал, что певица с молодости не является сторонницей алкоголя. А если она и захочет выпить, то предпочтет больше всего белое, но горячее вино.

Напомним, довольный Киркоров забыл о Пугачевой, страстно прижав к себе Софию Ротару.

Как сообщала Politeka, архивные фото юной Софии Ротару слили в сеть, певицу в юности не узнать: "Ничего себе".

Также Politeka писала, что избалованная София Ротару повысила гонорары в разгар эпидемии: "Мало платите, давайте...".