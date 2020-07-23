Влад Яма устроил романтичную фотосессию со своей красоткой-женой Лилией

Знаменитый украинский хореограф поделился кадрами семейной идиллии в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото они с женой наслаждаются компанией друг друга на улицах Львова. Танцор одет в рубашку с короткими рукавами горчичного цвета и черные шорты в полоску. Его жена при этом выбрала для прогулки длинное черное платье с открытой спиной и удобные белые кроссовки.

На фото Яма прижимает жену к себе и пристально смотрит ей в глаза. Пара выглядит по-настоящему счастливой.

«Любовь», - лаконично подписал фото танцор.

Поклонники артиста тут же принялись комментировать снимки.

«Вы прекрасные», «Такие хорошенькие», «Вы такая прекрасная пара!!! Всего вам самого наилучшего!», «Шикарные», «Очень красивая пара!», «Классная парочка», «Ответочка Могилевской», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лилия Яма показала, как отдыхает на берегу озера в романтичном платье.

Жена знаменитого украинского танцора сидит на газоне на берегу озера и задумчиво смотрит вдаль. На ней темно-синее джинсовое платье с глубоким декольте и пышной юбкой. Образ дополняют стильные очки и роскошные распущенные волосы, которые свободно спадают на плечи красотки.

Напомним, фигуристая жена Влада Ямы понежилась на травке, муж не сдержался: «Не отвечаю за…».

Как сообщала Politeka, роскошная жена Влада Ямы показала семейную идиллию с мужем: "Чувственные и...".

Также Politeka писала, что неугомонный Влад Яма поиграл мускулами на камеру ради жарких кадров: «Просто огонь!».