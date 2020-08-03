Украинская певица Наталья Могилевская пышно отметила праздник в красивом белом наряде

Как сообщает Politeka.net, 2 августа у знаменитости был юбилей - 45 лет. Влад Яма, ее партнер по "Танцам со звездами", опубликовал в "Инстаграм" видео с праздничной вечеринки (чтобы посмотреть, скрольте до конца). Еще один ролик разместил в своем микроблоге композитор Влад Дарвин.

На мероприятии Наташа Могилевская лично выступила для своих гостей на сцене в белоснежном наряде. Она надела в честь праздника белый пиджак, который открыл изумительный вид на бюст, а также короткую юбку. Певица подчеркнула талию широким поясом, который свисал до самых бедер. Образ вечно молодой красотки завершили белые туфли на высоких каблуках.

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"Танцующая королева", - подписал свое видео Влад Яма.

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Dancing Queen

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Пользователи социальной сети восторженно прокомментировали внешний вид Могилевской. Так запись ее выступления набрала более 20 тысяч отметок "Мне нравится".

"Спасибо, мой любимый друг! Это было так красиво!", - поблагодарила Наташа за поздравление Влада Дарвина.

Поздравить певицу с юбилеем и погулять на вечеринке пришли много других знаменитостей. Среди гостей были шоумен Владимир Дантес и его супруга Надя Дорофеева, певицы Ирина Билык, Оля Полякова и многие другие.

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