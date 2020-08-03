Украинская певица Наталья Могилевская пышно отметила праздник в красивом белом наряде

Как сообщает Politeka.net, 2 августа у знаменитости был юбилей - 45 лет. Влад Яма, ее партнер по "Танцам со звездами", опубликовал в "Инстаграм" видео с праздничной вечеринки (чтобы посмотреть, скрольте до конца). Еще один ролик разместил в своем микроблоге композитор Влад Дарвин.

На мероприятии Наташа Могилевская лично выступила для своих гостей на сцене в белоснежном наряде. Она надела в честь праздника белый пиджак, который открыл изумительный вид на бюст, а также короткую юбку. Певица подчеркнула талию широким поясом, который свисал до самых бедер. Образ вечно молодой красотки завершили белые туфли на высоких каблуках.

"Танцующая королева", - подписал свое видео Влад Яма.

Пользователи социальной сети восторженно прокомментировали внешний вид Могилевской. Так запись ее выступления набрала более 20 тысяч отметок "Мне нравится".

"Спасибо, мой любимый друг! Это было так красиво!", - поблагодарила Наташа за поздравление Влада Дарвина.

Поздравить певицу с юбилеем и погулять на вечеринке пришли много других знаменитостей. Среди гостей были шоумен Владимир Дантес и его супруга Надя Дорофеева, певицы Ирина Билык, Оля Полякова и многие другие.

Напомним, что Могилевская изменилась до неузнаваемости, фото произвело фурор: «На Варнаву похожа».

Как сообщала Politeka, Могилевская покорила непринужденным образом: «Как куколка».

Также Politeka писала, что Могилевская посветила лифчиком прямо на сцене, пикантные кадры: «Я обещала вам…».