Российский певец Николай Басков восхитил новым видео о своей кошкой

Кадрами артист поделился на своей странице в «Инстаграм».

«Рубрика #мояшанель❤️ открывает утреннюю дрессировку 🤣всем прекрасного дня 🙌🏻», - написал он.

На видео котенок бегает за мячиком и приносит его Баскову.

«Такая классная ♥», «Необычный, красивый окрас!!», «Николай, я уже влюбилась вашу малашку Шанель она такая симпатичная, активная, проказница маленькая», «Чудо природы», «Какая милая кошечка», «С ней уже можно выступать», «Милашка», «Очаровательная девчуля!», «Прелесть», «Умничка..Куклачеву в цирк!», «Какая умница 😍 Ребёночек талантливый», «Какая умочка. Все понимает», - восхищаются в Сети.

Кадры с котенком умилили и певицу Анну Семенович. «Сладкий какой», - написала она.

Напомним, Николай Басков пополнил ряды любителей домашних животных в конце июля. Певец приобрел вислоухого котенка породы скоттиш-фолд полосатой расцветки.

Имя котенку придумал не он. Как признался 43-летний Басков в комментариях, «уже купил с таким». Также подписчики поинтересовались стоимостью котенка, но Николай на эти вопросы не ответил. Любители кошек утверждают, что такой малыш с родословной стоит от 10 до 50 тысяч рублей (от 3800 до 19 тысяч гривен).

Напомним, что у Баскова пополнение, певец показал первое фото с малышкой на руках: "Прямо копия".

Как сообщала Politeka, загадочный Басков ошарашил «новым» лицом, артиста не узнают: «Никакой человечности, верните внешность».

Также Politeka писала, что похудевший Басков огорошил видео в постели с молоденькой девушкой: «Да ты просто бабник!».