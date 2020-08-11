Популярный украинский певец MELOVIN, запомнившийся многим как фаворит Андрея Данилко на Евровидении, сделал откровенное фото в халате

Артист нередко публикует в своем Инстаграм провокационные фото, передает Politeka.net. Так, на фото в одном из последних постов артист свел с ума своих фанатов.

Певец на черно-белом фото позировал в халате, который немного распахнул ради пикантного кадра. Артист наклонился и приложил руку к самому интимному месту.

"Вы хотите, чтобы я выпустил книгу неопубликованных фотографий? 👁", - поинтересовался певец.

За полчаса фото собрало почти 6000 лайков и много комментариев.

"Шок мэловин без труселей", "ох, меня похоже снова ждет ночь без сна🔥(и думайте, что я имею ввиду 😂😂)", "Ты ещё спрашиваешь", "Я блин подавилась...", "Че типо как у Кардашьян? 😳", "Не ну если ты хочешь на обложку PlayBoy, то так и скажи 😂😂😂", "Ну шо шо за секс?¿🔥", "это эротишно", "Мужчины шоубиза нервно курят в сторонке 😍", "Вай 😍😍😍мамачкы🔥", "А шо так горячо 🔥💦😏", "Мэл, ты крейзи", "Йогу любишь, да?)😅хорошее дело, нервы успокаивает👍 вот мне после такой фотки надо бы один сеанс посетить 😅😁😬", "Нельзя так", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно MELOVIN позировал с обнаженным торсом с татуировкой. Артист прикрылся картоном с надписью: "THE WORLD NEEDS PEACE", что означает: «МИРУ НУЖЕН МИР».

Таким образом, артист запустил своим постом флешмоб после взрыва в Ливане, в результате которого погибло много людей.

Пользователи сети поддержали артиста, не только словами, но и присоединившись к акции.

Напомним, что полуголый MELOVIN показал, чем сводит с ума женщин: "Фото для взрослых".

Как сообщала Politeka, MELOVIN без одежды взбудоражил постельным фото: «Мурашки от самой только мысли...».

Также Politeka писала, что у Андрея Данилко объявился известный "сын", схожесть заметна: "Просто один в один".