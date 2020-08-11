Известный певец Филипп Киркоров продолжает эпатировать публику

Исполнитель, известный своей любовью к экстравагантным нарядам и поведению, похвастался брендовыми обновками.

Как сообщает Politeka.net, новое видео появилось на странице артиста в «Инстаграм».

«Готовьте калькуляторы - вам обязательно будет, что обсудить», - написал Киркороров.

На видео он сидит в Роллс-Ройсе с номерным знаком «Киркоров». При этом король российской эстрады хвастается, что уже получил новинки бренда Louis Vuitton, которых еще нет в продаже в России.

Отметим, кадры поразили и Ольгу Бузову. "Я просто в восторге от всего. Образы, песня, клип. У королей - все по королевски", - написала она.

"Это просто бомба", - пишут в сети.

Ранее сообщалось, что известный певец Филипп Киркоров и парень Оли Бузовой, блогер Дава, потратили целое состояние на модные украшения для зубов.

В этот раз поп-король российской эстрады удивил своих поклонников покупкой так называемых «грилз» - накладок на зубы, которые пользуются огромной популярность среди современных представителей жанра хип-хоп.

Грилзы нередко изготовляются из ценных металлов и украшаются драгоценными камнями. Так, цена украшений для зубов Филиппа Киркорова и Давы равняется стоимости полноценного видеоклипа. Артисты потратили на данные аксессуары почти 70 тысяч долларов.

Напомним, что Басков набросился на Киркорова посреди шоу, избив его букетом, кадры драки: «Ох, эти брачные игры».

Как сообщала Politeka, юная дочь Киркорова влюбилась в чужого мужа, у избранника есть сын: "Пришлось забрать".

Также Politeka писала, что Киркоров страстно прижался к цветущей Ротару, сеть кипит: «На Пугачевой уже был женат, теперь...».