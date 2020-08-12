Известная певица Татьяна Котова, экс-солистка группы "ВИА Гра", показала себя на природе

На фото звезда позировала в тапочках и белых носках, а также шортах и кофточке. Под ней можно увидеть белый топ. Котова сидела на простыне на природе, показывая самые пикантные места. Рядом можно увидеть букет ромашек, который стоял в вазе. Фотографии вышли светлыми и очень летними, ведь Татьяна на них улыбалась. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Стэйкейшн - этим модным словом называют туризм этим летом, другими словами путешествия недалеко от дома или как говорю я, путешествия домой. Как ни крути, но провести время с семьей намного приятнее полетов в Турцию, где скоро яблоку негде будет упасть", - написала Татьяна.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Какая же вы шикарная, я действительно никак не могу налюбоваться вами", "Очень жду , когда откроют границы, хочу побывать в других странах)))", "Танюша ты просто. Нет слов !!! Только эмоции", "Честно говоря, то нет . Я вообще не путешествую. Но очень бы хотелось", "Я просто восхищаюсь вами, у меня даже нет слов, чтобы описать вашу красоту".

Сообщалось, что известная модель и певица Татьяна Котова показала себя в необычном образе и рассказала про уход за собой.

На фото красотка позировала в белом пиджаке и полотенце на голове. Образ Котова дополнила стильными очками, а на лице можно увидеть маску. Татьяна показала два пальца вверх, позируя перед фотографом.

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